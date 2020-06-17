17 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Andone’den veda mesajı

Andone’den veda mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

aykur Rizespor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Florin Andone veda mesajı yayımladı.

maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Florin Andone veda mesajı yayımladı. Rumen futbolcu "Galatasaray'a çok faydalı olamasam da ayrıcalıklı hissettim. Sezon benim için bitti. Taraftara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, "Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim" dedi.

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