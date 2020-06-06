Ertuğrul hoca 1 yıl daha devam

G.Saray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'a yeni sözleşme yolda.

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G.Saray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'a yeni sözleşme yolda. 2018'den bu yana sarı-kırmızılıları çalıştıran tecrübeli hocaya 1 yıllık kontrat daha önerilecek. Yönetimin, performansından memnun kaldığı Erdoğan ile kısa sürede masaya oturacak. Basketbol ligleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.