06 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ertuğrul hoca 1 yıl daha devam

Ertuğrul hoca 1 yıl daha devam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

G.Saray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'a yeni sözleşme yolda.

G.Saray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'a yeni sözleşme yolda. 2018'den bu yana sarı-kırmızılıları çalıştıran tecrübeli hocaya 1 yıllık kontrat daha önerilecek. Yönetimin, performansından memnun kaldığı Erdoğan ile kısa sürede masaya oturacak. Basketbol ligleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.
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