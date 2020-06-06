06 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

18 takım oynar biz kazanırız

18 takım oynar biz kazanırız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Yönetici Okan Böke, sarı-kırmızılıların şampiyon olacağını söyledi

Yönetici Okan Böke, sarı-kırmızılıların şampiyon olacağını söyledi. Böke, " 18 takımın oynayıp G.Saray'ın şampiyon olduğu bir oyun. 8 tane final mücadelemiz var" dedi. Voleybol şubesinden sorumlu olan Böke, yabancı oyuncu almama kararı için, "Altyapıya döndük. Yabancılara karşı değiliz, sadece bütçeyi küçülttük" dedi.
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