01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Quaresma el yakıyor

Quaresma el yakıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en beğendiği genç oyunculardan olan Eduardo Quaresma kulübü 'la sözleşme yeniledi. Portekiz kulübü, yıldız ismin sözleşmesine 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en beğendiği genç oyunculardan olan Eduardo Quaresma kulübü 'la sözleşme yeniledi. İnter, Milan, Atletico Madrid ve Leipzig'in dışında Galatasaray'ın da izleme listesinde olan 18 yaşındaki Quaresma'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Sporting Lizbon, 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydu.
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