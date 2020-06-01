01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Kiralıklar imzayı attı

Kiralıklar imzayı attı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Sarı-kırmızılı yönetim FIFA'nın getirdiği; "31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim FIFA'nın getirdiği; "31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi. Lemina, Andone, Seri ve Henry Onyekuru bu konuda sorun çıkarmadı.
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