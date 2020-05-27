27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Mariano'yla yollar ayrılıyor! Ülkesinden...
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Mariano'ya ülkesinin takımlarından yoğun ilgi var. Son olarak deneyimli sağ beke Sao Paulo da talip oldu.
2017 yazında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano'nun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray'da yıllık 2.3 milyon Euro net ücret kazanan 33 yaşındaki sağ bekle yollara devam edilmesi beklenmezken, ülkesinin takımlarından transfer teklifi gelmeye devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; deneyimli defans oyuncusuna Flamengo'nun ardından Sao Paulo da talip oldu.
Brezilyalı futbolcu bu sezon Galatasaray'da 32 maça çıktı ve 5 asist yaptı.
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