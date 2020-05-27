27 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mariano'yla yollar ayrılıyor! Ülkesinden...

Sezon sonunda yollar ayrılıyor! Ülkesinden...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek 'ya ülkesinin takımlarından yoğun ilgi var. Son olarak deneyimli sağ beke da talip oldu.

2017 yazında Sevilla'dan 'a olan 'nun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'da yıllık 2.3 milyon Euro net ücret kazanan 33 yaşındaki sağ bekle yollara devam edilmesi beklenmezken, ülkesinin takımlarından transfer teklifi gelmeye devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; deneyimli defans oyuncusuna Flamengo'nun ardından da talip oldu.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Galatasaray'da 32 maça çıktı ve 5 asist yaptı.

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