11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti!

G.Saray'da flaş istifa!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

'da flaş istifa... Galatasaray'da Yardımcı Antrenör , kendi isteği ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında duyurdu! İşte Cimbom'un istediği 2 isim... Canlı yayında duyurdu! İşte Cimbom'un istediği 2 isim...
Terim corona virüsü sonrası ilk kez! İşte kareler... Terim corona virüsü sonrası ilk kez! İşte kareler...
Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı... Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör