Galatasaray'ın gündemindeki Paul Onuachu seçimini yaptı!

Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı ve teklif götürdüğü iddia edilen Paul Onuachu'dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Nijerya basını, oyuncunun başka kulübe transfer olmak istediğini yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlere başladığı duyurulan Paul Onuahcu için önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Nijerya basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde bilgilere yer verildi:

"Türkiye'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Belçika'da iyi bir sezon geçiren Paul Onuachu ile bağlantılıydı.

Bununla birlikte, golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmesi beklenmiyor çünkü Onuachu, Premier Lig'de Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Onuachu, Tanzanyalı yıldız Samatta'nın yerini alacak.

Onuachu, bu sezon 10 gol attı ve bu sezon Belçika Ligi'nde 28 maça çıktı, 2 asist yaptı.

2,01 boyundaki yıldız golcü Danimarkalı FC Midtjylland takımından 6 milyon euro bedelle Genk'e transfer olmuş ve şu anda transfermarkt'ta, bonservisinin 5.2 milyon euro olduğu belirtiliyor."

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