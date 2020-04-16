16 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Albert Riera'dan olay itiraf! "Fatih Terim'in yardımcısı olacaktım"

Eski G.Saraylı yıldızdan olay itiraf! Fatih Terim'in yardımcısı olacaktım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

2011-2014 yılları arasında Galatasaray formasını terleten , sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü 'in yardımcılığı görevini üstlenmek için bir süre önce İstanbul'a görüşmeye geldiğini ancak corona virüsü salgını sonrası görüşmelerin yarıda kaldığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski oyuncularından , 'in yardımcısı olmak için bir süre önce İstanbul'a geldiğini ancak corona virüsü krizi nedeniyle görüşmelerin yarıda kaldığını açıkladı. Eski İspanyol futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"YAZ AYLARINDA TEKRAR GÖRÜŞÜR MÜYÜZ BİLMİYORUM"
Corona virüsünün patlak verdiği dönem Türkiye'deydim. Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı, şu anda ikinci planda, yaz aylarında tekrar görüşür müyüz bilmiyorum. Türkiye'den sonra Rusya'ya döndüm.

"OYUNCULARIN ÇOĞU BENCİL"
Bir teknik direktör olmanın ne kadar zor olduğunu anlamaya başladım. Oyuncuların hepsi kendini düşünüyor, çoğu bencil. Gün sonunda, 25 kişiye karşı 1 kişi kalmış durumdasın.

"EN DÜRÜST TEKNİK DİREKTÖR ARAGONES'Tİ"
Birlikte çalıştığım en net, en dürüst teknik direktörlerden biri 'ti. Bana karşı çok açıktı ve düşündüğü her şeyi söylerdi. Seni oynatmıyor olsa da, neden oynatmadığını tam olarak bilirdin, sana tüm gerçeği anlatırdı.

"RUSYA'DA FUTBOL KONUŞULMUYOR"
Rusya'da insanlar çok dikkatli, salgını ciddiye alıyorlar. Bence gerekli önlemler alındı ve her şey kontrol altına alınmış durumda. Rusya'da futbolun durumu konuşulmuyor. Tüm statlar, idman sahaları polis tarafından kapatıldı. Şu anda ligin geleceğinin ne olacağı konusunda bir tartışma yok.

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