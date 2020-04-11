Mario Lemina'dan 'La Casa De Galatasaray' paylaşımı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, forvet takviyesi için düğmeye bastı. Sezon başında kiralanan Florin Andone ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun da Suudi Arabistan ya da Katar'a gideceği iddia edildi. Bu doğrultuda golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da Mario Balotelli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...