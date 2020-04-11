Mario Lemina'dan 'La Casa De Galatasaray' paylaşımı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, son dönemlerde dünyanın en popüler dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in afişini sarı-kırmızılı takıma uyarlayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Lemina, görselde Fatih Terim, Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve Fernando Muslera'ya yer verirken, paylaşım yüz binlerce etkileşim aldı.
Corona virüsü slgını nedeniyle evlerinde karantina altında yaşayan futbolcular antrenmanlarını aksatmazken, dizi ve film izleyerek de sıkça zaman geçiriyor.
Evde boş zamanlarını dizi izleyerek geçiren Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina da La Casa De Papel akımına kapılarak sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Gabonlu futbolcu, fenomen dizinin afişini Galatasaray'a uyarlayarak sosyal medyadan "La Casa De Galatasaray" ifadesiyle paylaştı. Görselde Fatih Terim'i öne çıkaran Lemina, kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya da yer verdi.
Lemina ayrıca paylaşımının altına Galatasaray'ı etiketleyerek "Yakında görüşürüz çocuklar" yazdı. Lemina'nın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yorum yağmuruna tutuldu.
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