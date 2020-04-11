11 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mario Lemina'dan 'La Casa De Galatasaray' paylaşımı

Lemina'dan 'La Casa De Galatasaray' paylaşımı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.04.2020

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, son dönemlerde dünyanın en popüler dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in afişini sarı-kırmızılı takıma uyarlayarak hesabından paylaştı. Lemina, görselde , Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve Fernando Muslera'ya yer verirken, paylaşım yüz binlerce etkileşim aldı.

Corona virüsü slgını nedeniyle evlerinde karantina altında yaşayan futbolcular antrenmanlarını aksatmazken, dizi ve film izleyerek de sıkça zaman geçiriyor.

Evde boş zamanlarını dizi izleyerek geçiren Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina da La Casa De Papel akımına kapılarak hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu futbolcu, fenomen dizinin afişini Galatasaray'a uyarlayarak sosyal medyadan "La Casa De Galatasaray" ifadesiyle paylaştı. Görselde 'i öne çıkaran Lemina, kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya da yer verdi.

Lemina ayrıca paylaşımının altına Galatasaray'ı etiketleyerek "Yakında görüşürüz çocuklar" yazdı. Lemina'nın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yorum yağmuruna tutuldu.

Balotelli'den transfer mesajı! Galatasaray... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Balotelli'den transfer mesajı! Galatasaray... Balotelli'den transfer mesajı! Galatasaray...
Karius'tan olay Muslera sözleri! İyi bir kaleci ancak... Karius'tan olay Muslera sözleri! "İyi bir kaleci ancak..."
G.Saray Mariano'nun alternafini buldu! İşte istenen rakam G.Saray Mariano'nun alternafini buldu! İşte istenen rakam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör