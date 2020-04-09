09 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Napoli taraftarları Galatasaraylı Ali Yavuz Kol'u istedi! 'Türk Mertens'

Napoli taraftarı onu istiyor! G.Saray'dan...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

İtalya Serie A ekiplerinden 'nin taraftarları, kulüp yönetimine sunduğu listede 'ın genç yıldızından '' diye bahsetti. Yapılan özel haberde, "Dünyadaki genç yetenekler - 'den yeni 'i, Yavuz Kol'u keşfedelim" başlığı verildi. İşte o haberin detayları...

taraftarlarından sürpriz talep... Sezon sonunda Milik, Insigne gibi yıldızlarla yolların ayrılacağı belirtilen İtalyan kulübüne taraftarlarca, altyapısında forma giyen Yavuz Kol önerildi.

"MERTENS'İ HATIRLATIYOR"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, genç oyuncu için 'Mertens'i hatırlatıyor' yorumu yapılırken, "Türkiye'nin Antalya bölgesi doğumlu. 1,75 boyunda, 19 yaşında. Bir diğer büyük yetenek de Erencan Yardımcı. Türk genç yetenek, 14 yaş altı dahil olmak üzere 19 yaş altı takıma kadar tüm kategorilerde forma giydi." denildi.

"MÜKEMMEL TEKNİĞİ..."

Öte yandan Yavuz kol için, "Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık oynadı. 26 maçta 9 kez skora katkı yaptı ve 1 asistle oynadı. Yavuz Kol, mükemmel tekniği ve iyi fiziği ile çok yönlü bir forvet. Yardımcı olmayı sever ve napoli projesinin gelişimi için çok iyi bir seçenek. Rakibini inatla suskun bırakır. Bu tür inanılmaz yetenekler, Mertens gibi kendini izletiyor. Ali Yavuz Kol, mevcut taktik planında, tüm forvet pozisyonlarında alternatif olabilir. Baş döndürücü vuruşlarıyla bir kaç yıl içinde Mertens'e dönüşebilir." yorumu yapıldı.

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ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?

28 Ocak 2001 doğumlu , Antalya'da dünyaya geldi. 1,75 boyunda olan genç yetenek, sağ ve sol forvet olarak forma giymesine karşın, merkez santrafor bölgesinde de başarılı bir şekilde performans sergileyebiliyor.

Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan 19 yaşındaki futbolcu, kariyerine Galatasaray U16 takımında başladı. Galatasaray U17 ve U19 takımının ardından A Takım'a çıktı. Genç futbolcu, 2019-20 sezonu başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı.

2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu ile çıktığı 27 müsabakada 9 gol 2 asistle oynayan Yavuz Kol, toplam 2153 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

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