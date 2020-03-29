29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim oyunculara örnek olacak

Fatih Terim oyunculara örnek olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

hastanede corona virüs belasıyla savaş veriyor… Ancak Galatasaray için çalışmalarını da sürdürüyor.

Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, FIFA'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı. Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacak.

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