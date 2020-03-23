Türkiye Voleybol Federasyonundan Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü, bugün yaptığı açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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