23 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Türkiye Voleybol Federasyonundan Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı

TVF'den Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Kulübü İkinci Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, " Kulübü İkinci Başkanı , eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü, bugün yaptığı açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

G.Saray'dan son dakika Albayrak ve corona virüsü açıklaması! haberin devamı

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