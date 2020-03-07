07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ömer Bayram sezon başı Fransa'ya gidiyormuş!

Ömer hakkında şok gerçek! Meğer sezon başı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'da bu sezon ortaya koyduğu performans ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda orta sahaya geçtikten sonra kendini bulmuştu.

Bu sezon 'da ortaya koyduğu performansla sarı-kırmızılı taraftarın sempatisini kazanan hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı.

, Ömer Bayram'ı sol bekten orta sahaya çekmesiyle Bayram'ın performansı yükselişe geçmişti. 10 asist yaparak asist krallığında zirvede bulunan 28 yaşındaki oyuncu için, yeni sözleşme yapılması kararı da yönetim tarafından alındı...

AYRILIK KARARINDAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Sabah'ın haberine göre; sezon başında yurt dışından da teklifler alan deneyimli oyuncu için en ciddi teklif, Fransız ekibi Amiens'ten gelmişti. Ömer Bayram, gitmeyi ciddi olarak düşünen ancak son anda karar değiştirip Galatasaray'da kalmıştı.

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon çıktığı 30 maçta istikrarlı bir grafik çizdi. Bu karşılaşmalarda 1 gole imzasını atan Ömer Bayram, 13 de asist yaptı.

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