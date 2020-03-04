04 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Derbi formaları satıldı

Derbi formaları satıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Kadıköy'de 20 yıl sonra galip gelen Galatasaray'da futbolcuların derbi formaları üzerinden açık artırmayla satışa sunulmuştu. Süre bulan 14 ismin de formasından 30 bin euro kazanıldı.

Kadıköy'de 20 yıl sonra galip gelen Galatasaray'da futbolcuların derbi formaları üzerinden açık artırmayla satışa sunulmuştu. Süre bulan 14 ismin de formasından 30 bin euro kazanıldı. En çok gelir 5 bin 400'er euro'dan satılan Muslera ve Falcao'nun formaları oldu. Diğer isimlerin formalarına gelen en yüksek teklifler ise şöyle: Onyekuru 3600, Donk 3500, Feghouli 1750, Belhanda 1650, Saracchi 1400, Mariano 1300...

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