04 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Aslan kral

Aslan kral
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2020

ikıncı yarıda oynadığı 7 maçı da kazanan Galatasaray böylece Süper Lig'in en çok puan toplayan (21) takımı oldu. Zirveye merdiven dayayan sarı-kırmızılı ekibi, 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan takip etti. Bu sürede 10, Fenerbahçe ise 8 puan toplayabildi.

ikıncı yarıda oynadığı 7 maçı da kazanan Galatasaray böylece Süper Lig'in en çok puan toplayan (21) takımı oldu. Zirveye merdiven dayayan sarı-kırmızılı ekibi, 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan takip etti. Bu sürede 10, Fenerbahçe ise 8 puan toplayabildi.


BiR REKOR DAHA GELiYOR
Gençlerbirliğı'ni mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in kendi rekorunu kırmasına 2 maç kaldı. Galatasaray'da 2011-2012 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Terim, Sivas ve Beşiktaş maçlarından da galibiyetle ayrılırsa rekorunu geliştirecek.

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