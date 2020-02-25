G.Saray yönetiminden flaş karar! O sözler tişörte bastırılıyor

Galatasaray yönetimi, derbinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'in kararlarını "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözleriyle eleştiren Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın açıklamasını tişörtlere bastırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bu tişörtlerden toplam 10 milyon lira gelir elde etmeyi planlıyor.

Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

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