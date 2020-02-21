Fatih Terim Ersun Yanal'a karşı 4-1 önde

Teknik adamların rekabetinde Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı 4-1'lik üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adam bu maçla birlikte 13. maçına çıkacak ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak.

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez karşılaştı ve Terim'in Yanal'a karşı 4'e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

İkili arasında oynanan 3 derbiden 1'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez rakip oldu. İki takım çalıştırıcısı arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı.



13. RANDEVU

Geride kalan 12 resmi müsabakada Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim'in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal'ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.



TEK DERBİ TERİM'İN

İki teknik adam derbilerde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fatih Terim'li Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere bitti. 11 Ağustos 2013 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi uzatmada Didier Drogba'nın golü ile 1-0 mağlup edip, kupayı alan taraf olmuştu.



Fatih Terim ile Ersun Yanal arasında oynanan maçlar şöyle:

Süper Lig 28.09.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 14.04.2019 (Ersun Yanal) Fenerbahçe: 1 - Galatasaray:1 (Fatih Terim)

TFF Süper Kupa 11.08.2013 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Ersun Yanal)

Süper Lig 02.03.2013 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 06.10.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Eskişehirspor: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 22.01.2012 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 15.02.2004 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 2 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)

Süper Lig 31.08.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 11.05.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 24.11.2002 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 18.12.1999 (Ersun Yanal) Denizlispor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

Süper Lig 04.10.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Ersun Yanal)

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