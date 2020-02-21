Galatasaray'ın davasında erteleme kararı

Galatasaray'da, bugün 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 'Genel Kurul'un iptali' davası ileri bir tarihe ertelendi.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.

Bugün 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme eğer tedbirleri kaldırsaydı, Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecekti.

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