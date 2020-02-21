21 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın davasında erteleme kararı

Galatasaray'ın davasında erteleme kararı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

'da, bugün 14 'nde görülen 'Genel Kurul'un iptali' davası ileri bir tarihe ertelendi.

Geçtiğimiz günlerde 'da Başkan 'in 1 numaralı konusu olan ' davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.

Bugün 14 'nde 'genel kurulun iptali' davası ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme eğer tedbirleri kaldırsaydı, Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecekti.

7. Sulh Hukuk Mahkemesi Galatasaray için kararını verdi

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