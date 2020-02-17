Lemina Fenerbahçe maçında yok
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'da ligin 22. haftasında oynanan Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Lemina'nın sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Kulüp tarafından oyuncunun sağlı durumu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi
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