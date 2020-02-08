08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Efsane futbolcudan olay itiraf! "Galatasaray Stadı'ndan çok korkardık"

Efsane futbolcudan olay itiraf! G.Saray Stadı'ndan çok korkardık
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 Giriş Tarihi: 08.02.2020

Fransız futbolunun unutulmaz isimlerinden Marcel Desailly, devlerinden 'in eski teknik direktörü ile birlikte beIN SPORTS'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Desailly, ekibinin eski stadyumu olan Highbury'den bahsederken 'dan örnekler verirken, Stadı'nda çok korktuklarını söyledi.

51 yaşındaki eski yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"Highbury'de hep rakip olarak oynadım ancak çok özel bir stadyum olduğunu söyleyebilirim. Tribünler sahaya çok yakın olduğu için performansımız yüzde 15-20 düşüyordu. Stadın küçük olduğunun ve yoğun baskıya uğrayacağımızı biliyorduk. O dönemki Arsenal'in enerjisi çok yüksekti. Overmars'a sahiplerdi ve Viera'nın bizi bozguna uğratacaığını bilirdik. Galatasaray'ın stadında olduğumuz kadar korkmazdık ama bize çok yakın olduklarını hissederdik. Soyunma odasına geldiğimizde ise taraftarların yüzlerini görürdük."

MARCEL DESAILLY KİMDİR?

Tam adı Marcel Odenkey Addy-Dessaily olan Gana asıllı Fransız futbolcu, 7 Eylül 1968 tarihinde Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Nantes altyapısında yetişen ve aynı takımda profesyonel yaşantısına adım atan Desailly, 1992 yılında olduğu ve 1.5 sezon formasını terlettiği Marsilya'da gösterdiği etkili performansla 5.5 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer oldu. 4.5 yıl boyunca devinde top koşturan efsane futbolcu, 1998 yılında 6.75 milyon Euro bedelle İngiliz devi 'ye gönderildi. 6 yıl boyunca ekibinde top koşturan eski yıldız, Al Gharafa ve Qatar SC takımlarında forma giymesinin ardından Kasım 2005'te futbol yaşantısına nokta koydu. Futbol kariyerinde toplam 556 maça çıkan Desailly, 21 gol ve 4 asist kaydetti. Fransa 'nın formasını ise 116 kez terleten efsane isim, milli forma altında 3 gol üretti.

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