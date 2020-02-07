07 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Igor Tudor: En büyük problemi Galatasaray'da yaşadım

Tudor: En büyük problemi G.Saray'da yaşadım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Futbola başladığı takımının teknik direktörlüğünü yapan 'ın eski hocası Igor , en büyük problemi Galatasaray'da yaşadığını itiraf etti.

Ülkesinin takımı 'in teknik direktörlüğünü yapan Hırvat hoca, 3-0 kazandıkları Varazdin karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

En büyük problemi 'da yaşadığını ifade eden Igor , "Futbolda ayrılıklar var, bu sporun vazgeçilmez bir parçası. Her gün yeni şeyler oluyor. Şu anda Igor Tudor, 6 yıl önceki Igor Tudor değil. Kimse aynı değil, takımlar da değişiyor. Hajduk Split de 6-7 yıl önceki Hajduk Split değil. Her takımda problemler var. ya da Galatasaray'ı çalıştırıyorsan, dünyanın en büyük problemlerine sahip olursun. Hajduk'da da problem yaşanıyor, birçok güzel şey yaşandığı gibi. Medyayı az takip edip, gelişime odaklanmak lazım. Kalite varsa, ortaya çıkar." dedi.

HARCAMA SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Tudor, Hajduk Split'te 4-5 milyon Euro daha harcamayı istediğini kaydeden Tudor, bu parayla üst düzey oyuncu alabileceğini belirtti. 'yı örnek gösteren Hırvat teknik adam, "Yüzlerce milyon Euro harcıyor ama yine de transfer istiyor" dedi. Buna rağmen İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın bile eleştirildiğini sözlerine ekledi.

Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saraylı oyuncuya hapis şoku! 2 yıl... G.Saraylı oyuncuya hapis şoku! 2 yıl...
Belhanda'nın problem olacağı Falcao'nun gelişinden belliydi "Belhanda'nın problem olacağı Falcao'nun gelişinden belliydi"
Kontratındaki detay ortaya çıktı! Tam 2 milyon TL... Kontratındaki detay ortaya çıktı! Tam 2 milyon TL...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör