Igor Tudor: En büyük problemi Galatasaray'da yaşadım

Futbola başladığı Hajduk Split takımının teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, en büyük problemi Galatasaray'da yaşadığını itiraf etti.

Ülkesinin takımı Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Hırvat hoca, 3-0 kazandıkları Varazdin karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

En büyük problemi Galatasaray'da yaşadığını ifade eden Igor Tudor, "Futbolda ayrılıklar var, bu sporun vazgeçilmez bir parçası. Her gün yeni şeyler oluyor. Şu anda Igor Tudor, 6 yıl önceki Igor Tudor değil. Kimse aynı değil, takımlar da değişiyor. Hajduk Split de 6-7 yıl önceki Hajduk Split değil. Her takımda problemler var. Real Madrid ya da Galatasaray'ı çalıştırıyorsan, dünyanın en büyük problemlerine sahip olursun. Hajduk'da da problem yaşanıyor, birçok güzel şey yaşandığı gibi. Medyayı az takip edip, gelişime odaklanmak lazım. Kalite varsa, ortaya çıkar." dedi.

HARCAMA SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Tudor, Hajduk Split'te 4-5 milyon Euro daha harcamayı istediğini kaydeden Tudor, bu parayla üst düzey oyuncu alabileceğini belirtti. Pep Guardiola'yı örnek gösteren Hırvat teknik adam, "Yüzlerce milyon Euro harcıyor ama yine de transfer istiyor" dedi. Buna rağmen İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın bile eleştirildiğini sözlerine ekledi.