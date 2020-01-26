26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Aslan açık ara önde: 27-2

Aslan açık ara önde: 27-2
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Konya ile G.Saray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi.

Konya ile G.Saray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 8 maç berabere bitti. Cimbom'un 72 golüne Konya 21 golle yanıt verdi.

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