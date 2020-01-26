26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

3 isim ceza sınırında

3 isim ceza sınırında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Aslan'da 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Aslan'da 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo maçında görev alamayacak.

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