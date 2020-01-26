26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

3 futbolcu forma giyemeyecek

3 futbolcu forma giyemeyecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak.

Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek bir başka isim.

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