Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı ve üç gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın son bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.