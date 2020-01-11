Kartal tat vermedi
Beşiktaş, Antalya’daki 2. hazırlık maçında Altınordu ile berabere kaldı. Golleri Lens ve Burak attı. Kartal, kampı noktalayıp döndü
Süper Lig'e verilen devre arasında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmaya as oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile başladı. Mücadele 2-2 berabere bitti. Siyah-beyazlı takımın gollerini 9'da Lens, 35'te Burak kaydetti. Yenilen ilk golde Karius büyük bir hata yapıp topu kale içine aldı. Öte yandan maçı izleyen tarafarlar, başkan Ahmet Nur Çebi'ye sevgi gösterisinde bulundu. Bu maçla birlikte Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, dün gece özel uçakla İstanbul'a döndü.
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