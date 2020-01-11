11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Arda için talep gelmedi

Arda için talep gelmedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 'la ilgili kendilerine ulaşan bir talep olmadığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 'la ilgili kendilerine ulaşan bir talep olmadığını söyledi. Günay, "Teknik heyetimizin bizden talebi olmadı. Arda Turan'ın kendisinden de menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi gelmedi" dedi.
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