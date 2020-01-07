07 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Babel’den şok hareket

Babel’den şok hareket
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Cimbom'un istediği verimi alamadığı ’den şok bir çıkış geldi. Hollandalı futbolcunun, hesaplarından Galatasaray adını sildiği belirtildi.

Cimbom'un istediği verimi alamadığı 'den şok bir çıkış geldi. Hollandalı futbolcunun, hesaplarından Galatasaray adını sildiği belirtildi. Sarıkırmızılı taraftarlar da Henry Onyekuru'nun gelişi sonrası bu tarz bir harekette bulunan 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması yönünde mesajlar attılar.

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