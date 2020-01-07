07 Ocak 2020, Salı
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Arda Turan’a Burak desteği
Giriş Tarihi: 07.01.2020
G.Saray'a gideceğini umarak Barcelona'dan bonservisini bedelsiz alan, Başakşehir'den de izni koparan Arda Turan'ın durumu belirsizliğini koruyor.
G.Saray'a gideceğini umarak Barcelona'dan bonservisini bedelsiz alan, Başakşehir'den de izni koparan Arda Turan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Burak Yılmaz üzerinden Beşiktaş yönetimine ve ortak dostları aracılığıyla da Abdullah Avcı'ya pres yapan Arda Turan'ın, siyahbeyazlıların yanıtını beklediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Avcı ile yapılacak son görüşmenin ardından Arda ile ilgili kararını verecek.
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