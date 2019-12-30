Aslan'ın umutları yeşerdi

Kötü bir sezon başlangıcı yapan ve sakatlıklarla sarsılan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşısında oynadığı etkili futbol ile umutları yeniden yeşertti. Taraftarlar devre arasında yapılacak transferlerle Cimbom'un şampiyonluğa ortak olacağına gönülden inanıyor. Şimdi gözler alınacak yeni oyuncularda.

Galatasaray son 2 yılın şampiyonu unvanıyla başladığı 2019-20 sezonunun ilk yarısında performansıyla beklentileri karşılayamadı. Aslında her şey güzel başlamıştı. Sarı- kırmızılılar kadrosunu Okan Kocuk, Şener, Jean Michael Seri, Adem, Jimmy, Taylan, Nzonzi, Lemina, Falcao, Babel, Andone ve Emre Mor ile güçlendirip adeta yeni bir takım yarattı. Kağıt üzerinde yine en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösterilse de sahada işler istenildiği gibi gitmedi. Bir türlü istikrar sağlanamadı ve 17 haftada tam 24 puan kaybedildi.

SAKATLIK KABUSU ÇÖKTÜ

İlk yarıda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 27 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, en kötü lig başlangıçlarından birine imza attı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında özellikle de sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdi. Sarı-kırmızılı ekipte, ilk yarıda Falcao, Andone, Luyindama uzun süreli sakatlık yaşadı. Galatasaray Lemina, Feghouli, Belhanda, Michael Seri ve Özbayraklı gibi önemli futbolcularından da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta yararlanamadı.

41 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Galatasaray için ilk yarıdaki en kötü gelişmelerden bir tanesi 41 maç süren iç saha yenilmezlik serisini sürdüremedi. Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom'da 2016- 17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, 12. haftadaki Başakşehir müsabakasıyla sona erdi. Galatasaray, 1-0 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

DEPLASMANDA YİNE KAYIP

Evinde puan kaybetmekten kurtulamayan Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı deplasman sorunu bu sezon da devam etti. Ligin ilk yarısında sahasındaki 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan Galatasaray, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 puan alabildi. Galatasaray'ın dış sahadaki puan ortalaması 1.12'de kaldı ve 'oyuncuların maç seçtiği' yönünde iddialar ortaya atılmasına neden oldu.

AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en fazla temsil eden kulüp konumundaki Galatasaray, bu kez hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar, PSG, Real Madrid ve Club Brugge'ün yer aldığı grubu 2 puan ve eksi 13 averajla son sırada tamamladı. Cimbom, devler ligi maratonunda ilk golünü 5. karşılaşmasında Club Brugge'e karşı bulabildi. Real Madrid'e 6-0, PSG'ye 5-0 kaybeden Aslan, Club Brugge'den yediği son dakika golüyle rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa defterini tamamen kapattı.

ANTALYA İLE YENİ BAŞLANGIÇ

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, organizasyona 5. turdan katıldı. Evindeki ilk Tuzla maçını 2-0 kaybederek taraftarlarına büyük şok yaşatan sarı-kırmızılılar, deplasmandaki mücadeleyi 4-0 kazanıp son 16 turuna yükseldi. Turu cebine koyan Cimbom, 17. Haftadaki Antalya galibiyetiyle de lige tutundu. Bu sezonki en etkili performanslarından birisini ortaya koyan Galatasaray sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için yeniden ateşi yaktı. Devre arasına mutlu giren Galatasaray'da şimdi gözler yapılacak transferlere çevrildi.

TERiM'LE EN KÖTÜSÜ

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim yönetiminde ilk yarı sonunda en düşük puan topladığı sezonu yaşadı. Ayrıca Galatasaray, ligde son 9 sezonda en az puan elde ettiği ilk yarıyı geçirdi.

İLK KEZ

Galatasaray, Falcao (2), Celutska (k.k), Babel ve Taylan'ın golleriyle Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti ve kendisi adına sezonun en farklı galibiyetini elde etti. Bu sezon resmi organizasyonlarda 26 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez 5 gol atarken, en farklı galibiyetini de almış oldu.