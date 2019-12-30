6 günlük tatil başladı

Antalyaspor maçıyla Galatasaray'ın devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Cumartesi günü Florya'da bir araya gelecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynı gün Altay ile 11 Ocak'ta ise Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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Antalyaspor maçıyla Galatasaray'ın devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Cumartesi günü Florya'da bir araya gelecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynı gün Altay ile 11 Ocak'ta ise Adana Demirspor ile karşılaşacak.