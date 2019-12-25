25 Aralık 2019, Çarşamba
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Ozan Kabak Florya'da!
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Schalke 04'e transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, Florya'ya geldi. Kabak, Galatasaray - Alanyaspor U19 maçını tribünden takip etti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, Florya'ya geldi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, Galatasaray - Alanyaspor U19 maçını yerinden takip etti.
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