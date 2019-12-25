25 Aralık 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Ozan Kabak Florya'da!

Ozan Kabak Florya'da!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Geçtiğimiz sezon 'dan 04'e olan milli futbolcu , Florya'ya geldi. Kabak, Galatasaray - Alanyaspor U19 maçını tribünden takip etti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan Bundesliga ekibi 04'e olan , Florya'ya geldi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, Galatasaray - Alanyaspor U19 maçını yerinden takip etti.

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