22 Aralık 2019, Pazar
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Selçuk'la 74 dakika
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Galatasaray bu sezon sakatlıklardan çok çekmişti. Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısında da eksikler nedeniyle tercih yapmakta zorlandı. Eksikler nedeniyle zorlanan Terim, forma verdiği Selçuk İnan’a 74 dakika dayandı.
İmparator, orta alanda sakatlıkları olan Lemina ile Seri ve kadro dışı Nzonzi'nin yerine yine Selçuk İnan'ı tercih etti. Tuzla ile oynanan kupa maçında Taylan'a şans veren Terim, Göztepe karşısında tecrübeli isme forma verdi. 74 dakika sahada kalan Selçuk, G.Saray'ın golünde katkı vermesine rağmen oyunuyla yine sarıkırmızılı taraftarları hüsrana uğrattı. Tecrübeli oyuncu, 74'üncü dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.
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