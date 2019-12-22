Galatasaray bir harikaydı

Aslan'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglu, sarı-kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yunan forvet "Avrupa'nın en harika kulüplerinden biri olan Galatasaray'da 2 kupa kazandım. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarları çok tutkulu. Harika bir deneyimli" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ

Aslan'ıneski futbolcusu Kostas Mitroglu, sarı-kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yunan forvet "Avrupa'nın en harika kulüplerinden biri olan Galatasaray'da 2 kupa kazandım. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarları çok tutkulu. Harika bir deneyimli" ifadelerini kullandı.