22 Aralık 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray bir harikaydı

Galatasaray bir harikaydı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Aslan'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglu, sarı-kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yunan forvet "Avrupa'nın en harika kulüplerinden biri olan Galatasaray'da 2 kupa kazandım. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarları çok tutkulu. Harika bir deneyimli" ifadelerini kullandı.

Aslan'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglu, sarı-kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yunan forvet "Avrupa'nın en harika kulüplerinden biri olan Galatasaray'da 2 kupa kazandım. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarları çok tutkulu. Harika bir deneyimli" ifadelerini kullandı.
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