20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak: Florya’yı rüya bir tesis yapacağız

Florya’yı rüya bir tesis yapacağız
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 Giriş Tarihi: 18.12.2019

İkinci Başkanı , “Florya’yı rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya'yı iki kat aşağı indireceğiz.  Florya'dan alıp Stadyumu'nun oraya alacağız. Florya'yı sadece mekanı yapacağız. Herkesin gurur duyacağı bir yer olacak” dedi.

İkinci Başkanı , sarı-kırmızılı kulübün olağan aralık ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Florya'yı mekanı yapacaklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Ben Florya'ya farklı bakıyordum.

Florya'ya gittiği zaman geceleri uyku tutmadı. Sayın Başkanım ve yönetim kurulu ile birlikte Florya'yı almak için gece gündüz çalıştık. İnanıyorum ki 30 milyon insan o gece rahat uyumuştur. Ben de 'ya gittim ama meclisin bahçesinde bile ruhsat alındı ise işin zor olduğunu söylediler. Dün hocam ve tabii ki yönetim ile beraber uzun uzun Florya'yı konuştuk" şeklinde konuştu.

"ADA'YI DA HALLEDECEĞİZ, UĞRAŞIYORUZ"

Galatasaray Adası'nı da halledeceklerini ve bunun için uğraş verdiklerini belirten Albayrak, "Florya'yı rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya'yı iki kat aşağı indireceğiz. Florya'dan alıp Stadyumu'nun oraya alacağız. Florya'yı sadece futbol mekanı yapacağız. Herkesin gurur duyacağı bir yer olacak. Allah'ın izniyle adayı da halledeceğiz, işimizi gücümüzü bıraktık onla da uğraşıyoruz. Galatasararay'a gönül vermiş mimar arkadaşlarla görüşüyoruz. Kemerburgaz'dan da vazgeçmiş değiliz, orası Galatasaray'ın anasının ak sütü gibi helalidir" diye konuştu.

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