Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları
G.Saray'da Başakşehir mesaisi!
Dövüş tarihi böyle nakavt görmedi
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