Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

"FUTBOLDA BAZEN BÖYLE MAÇLAR OLUYOR"

"İkinci yarı daha iyiydik. Çok fazla fırsat yakaladık. Bazı hataları tercihlerimiz oldu, ikinci golü atamadık. Her şeyi yaptık. Bu beni rahatlıyor. Rakiplerimiz de özellikle böyle deplasmanlarda puan kaybı bekliyor. Sakin olmalıyız. Futbolda bazen böyle uyandırıcı maçlar gerekiyor."

"GALATASARAY'IN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN İNANILMAZ MUTLUYUM"

"Hep diyorum, bu büyük takımın bir parçası olduğum için inanılmaz mutluyum, gururluyum. Hem bu kulübün tarihine geçtim hem de birçok kupa kazandım. 428 maçta Galatasaray'ı temsil etmek çok büyük bir gurur."