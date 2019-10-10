10 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Yeni Drogba bulundu

Yeni Drogba bulundu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Aston Villa'ya kiralandığı geçen sezon 25 gol atan ve takımını şampiyon yapan Tammy Abraham, bu yıl 'nin transfer yasağının da olmasıyla kadroda kaldı.

Aston Villa'ya kiralandığı geçen sezon 25 gol atan ve takımını şampiyon yapan Tammy Abraham, bu yıl 'nin transfer yasağının da olmasıyla kadroda kaldı. 22 yaşındaki santrfor, 8 lig maçında 8 gol attı. Ligde her 72 dakikada bir fileleri havalandıran Nijerya asıllı İngiliz forvet, krallıkta Agüero ile zirveyi paylaştı. Boyu ve fiziğiyle Maviler'in efsanesi 'ya benzetilen Abraham'ın gol attığı maçları takımı kaybetmiyor.

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