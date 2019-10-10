Yeni Drogba bulundu

Aston Villa'ya kiralandığı geçen sezon 25 gol atan ve takımını şampiyon yapan Tammy Abraham, bu yıl Chelsea'nin transfer yasağının da olmasıyla kadroda kaldı.

Aston Villa'ya kiralandığı geçen sezon 25 gol atan ve takımını şampiyon yapan Tammy Abraham, bu yıl Chelsea'nin transfer yasağının da olmasıyla kadroda kaldı. 22 yaşındaki santrfor, 8 lig maçında 8 gol attı. Ligde her 72 dakikada bir fileleri havalandıran Nijerya asıllı İngiliz forvet, krallıkta Agüero ile zirveyi paylaştı. Boyu ve fiziğiyle Maviler'in efsanesi Didier Drogba'ya benzetilen Abraham'ın gol attığı maçları takımı kaybetmiyor.