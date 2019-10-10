10 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

İlk Blanc’a teklif etmiş

İlk Blanc’a teklif etmiş
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Galatasaray'ın eski başkanı 'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde 'den önce 'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Galatasaray'ın eski başkanı 'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde 'den önce 'ın kapısını çaldığı iddia edildi. 'un eski hocası Paul Le Guen de "Laurent Blanc o dönem bana Galatasaray hakkında sorular yöneltmişti" ifadelerini kullandı.

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