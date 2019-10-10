10 Ekim 2019, Perşembe
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İlk Blanc’a teklif etmiş
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde Fatih Terim'den önce Laurent Blanc'ın kapısını çaldığı iddia edildi.
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde Fatih Terim'den önce Laurent Blanc'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen de "Laurent Blanc o dönem bana Galatasaray hakkında sorular yöneltmişti" ifadelerini kullandı.
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