Galatasaray'ın tek tesellisi Muslera

Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray buna karşılık rakiplerine kalesini göstermiyor. Sarı-kırmızılılar çıktığı son 6 maçta Muslera'nın üstün performansı sayesinde kalesinde sadece 2 gol gördü.

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İlk üç haftada defans hattında sıkıntılar yaşayan Cimbom, kalesinde 5 gol görmüş ve iki maçta puan kaybetmişti. Bu durumdan kendisine pay çıkartan Uruguaylı eldiven, sonrasında çıktığı 6 maçta sadece 2 gol yedi ve "İyi ki kalede" dedirtti.