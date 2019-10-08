08 Ekim 2019, Salı
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Galatasaray'ın tek tesellisi Muslera
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray buna karşılık rakiplerine kalesini göstermiyor. Sarı-kırmızılılar çıktığı son 6 maçta Muslera'nın üstün performansı sayesinde kalesinde sadece 2 gol gördü.
İlk üç haftada defans hattında sıkıntılar yaşayan Cimbom, kalesinde 5 gol görmüş ve iki maçta puan kaybetmişti. Bu durumdan kendisine pay çıkartan Uruguaylı eldiven, sonrasında çıktığı 6 maçta sadece 2 gol yedi ve "İyi ki kalede" dedirtti.
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