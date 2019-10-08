08 Ekim 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da gol yolları kurudu

Gol yolları kurudu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.10.2019

Sezon başında Falcao başta Andone, Babel, Emre, Jimmy, Adem gibi önemli isimler kadrosuna katsa da 9 maçta sadece 6 gol atabildi. Bu durum taraftarları korkuturken Terim çare için kolları sıvadı

Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu , bu sezon çıktığı maçlarda gol atmakta güçlük çekiyor. Yaz döneminde forvet hattını Falcao, Andone, , , Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren sarı- kırmızılılar sahada istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 5'inde gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım 9 karşılaşmada sadece 6 gol atabildi. Geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçında 72 gol atan ve 2.12 gol ortalaması tutturmayı başaran sarı-kırmızılılar, bu sezon ise 0.85 gol ortalaması ile oynuyor.

FALCAO 1 GOL ATABİLDİ

Geçen sezon forvetsiz ilk 7 haftada 15 gol atan Galatasaray, Falcao, Andone, Babel gibi yıldızları kadrosuna kattığı sezonun ilk 7 haftasında sadece 6 gol atabildi. Ayrıca hiçbir maçını iki farkla kazanmayı başaramadı. Toplamda 2 galibiyet alabilen Cimbom, 3-2 ve 1-0'lık skorlarla üç puana uzandı. Galatasaray, aynı zamanda ligdeki 12 takımdan daha az gol attı. Transferi dört gözle beklenen Falcao henüz sadece 1 gol atabildi. Ryan Babel'in 2 golü var. Andone ve Emre Mor da henüz katkı verebilmiş değil. Gözler Terim'e çevrilirken tecrübeli hocanın çıkış yolu aradığı ifade ediliyor.

EN PAHALI AMA EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 2.21 ve 2018-2019 sezonunda 2.12 maç başı gol ortalaması tuttururken, bu sezon henüz 0.6 gol ortalaması ile oynuyor. Ligin en pahalı kadrosuna sahip olan ancak 7 haftada sadece 6 gol bulabilen sarı-kırmızılılar, , , , ile birlikte ligin en az gol takımı konumunda... Düşme potasında yer alan ve ise 7 gol buldu.

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