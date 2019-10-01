İşte size fırsat

Usta teknik adam önce, “Puan kaybetme limitiniz doldu. Artık kötü futbol istemiyorum” dedi. Ardından “PSG maçı seriye başlamak için mükemmel bir fırsat. Kazanmaya başlamanın zamanı geldi” sözleriyle yüreklendirdi.

Galatasaray taraftarları kadar teknik direktör Fatih Terim de bugünkü zorlu karşılaşmaya rağmen takımdan galibiyet bekliyor. Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mücadelelerinde kulübede yer alamayan tecrübeli çalıştırıcı, 2 maç sonra yeniden takımın başına geçecek. Kaybedilen puanlar nedeniyle oldukça üzgün olan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, PSG maçı için OHAL ilan etti… Neredeyse tüm zamanını tesislerde geçiren Terim, oyun planı üzerinde çalıştı.



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Tecrübeli teknik adam ayrıca zorlu karşılaşma öncesi oyuncularını uyarmayı da ihmal etmedi. Usta hocanın, futbolcularla yaptığı toplantıda, "Kötü oynama ve puan kaybetme limitiniz doldu. Artık puan kaybı ve sahada kişiliksiz futbol görmek istemiyorum. 90 dakika boyunca karakterinizi koyup, kazanmaya başlamanın zamanı geldi. PSG maçı bir seriye başlamak için mükemmel bir fırsat" sözlerini kullandığı belirtildi.