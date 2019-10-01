01 Ekim 2019, Salı

GALATASARAY

İşte size fırsat

İşte size fırsat
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.10.2019

Usta teknik adam önce, “Puan kaybetme limitiniz doldu. Artık kötü istemiyorum” dedi. Ardından “PSG maçı seriye başlamak için mükemmel bir fırsat. Kazanmaya başlamanın zamanı geldi” sözleriyle yüreklendirdi.

Galatasaray taraftarları kadar teknik direktör de bugünkü zorlu karşılaşmaya rağmen takımdan galibiyet bekliyor. ve Fenerbahçe mücadelelerinde kulübede yer alamayan tecrübeli çalıştırıcı, 2 maç sonra yeniden takımın başına geçecek. Kaybedilen puanlar nedeniyle oldukça üzgün olan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, PSG maçı için ilan etti… Neredeyse tüm zamanını tesislerde geçiren Terim, oyun planı üzerinde çalıştı.

KARAKTER GÖSTERIN
Tecrübeli teknik adam ayrıca zorlu karşılaşma öncesi oyuncularını uyarmayı da ihmal etmedi. Usta hocanın, futbolcularla yaptığı toplantıda, "Kötü oynama ve puan kaybetme limitiniz doldu. Artık puan kaybı ve sahada kişiliksiz görmek istemiyorum. 90 dakika boyunca karakterinizi koyup, kazanmaya başlamanın zamanı geldi. PSG maçı bir seriye başlamak için mükemmel bir fırsat" sözlerini kullandığı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
Fatih Terim: Benim olduğum yerde... Fatih Terim: "Benim olduğum yerde..."
Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek! Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör