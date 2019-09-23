23 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray divan kurulu başladı

Galatasaray divan kurulu başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Spor Kulübü başladı.

'da ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olacağı , Gayrettepe'de bir otelde başladı. , , Faruk Süren, , Bülent Tulun gibi sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinin de katılım gösterdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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