16 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Brugge hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray Brugge hazırlıklarını sürdürüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.09.2019

, Şampiyonlar Ligi A grubu 1.hafta maçında çarşamba günü karşılaşacağı maçı hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

'nde ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.







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