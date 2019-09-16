Galatasaray Brugge hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 1.hafta maçında çarşamba günü karşılaşacağı Club Brugge maçı hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.













