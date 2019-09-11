Mustafa Cengiz: "Garry Rodrigues'in parasını hala alamadık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Başkan Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şunlar;

"Yaptığımız transferlerle Türk futboluna büyük katkı yaptık. Allah camiamızı utandırmasın. Bizi değil, camiamızı. Biz utanabiliriz."

"GS TV'yi kapatmayacağız, gerekli başvurularımızı yaptık. Kimse alınmasın Galatasaray bir dünya devi, bunu gittiğim her yerde görüyorum. İnşallah 5 yıl arka arkaya şampiyon olacağız. Ancak biz görür müyüz, mahkeme kapılarında ömrümüz vefa eder mi bilmiyorum."

"Bakın arkadaşlar biz iki yıldır toplamadık kupa bırakmadık. Kulübü yıllar sonra kara geçirdik. Fiktif dediniz. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın."

"UEFA ile yaptığımız anlaşmalar cebimizden gittik. Öyle Ljublajan'lara gitmedik, tercümanlarla, arka yollardan. 3 yılda €147M zarara rağmen anlaşma yaptık UEFA ile. Açtığımız yoldan PSG de gitti, bizim kulüpler de. Bunu da bilsin herkes. Yolu biz açtık."

"Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü'ne sahip çıkar. Aynı şekilde gerektiğinde spor kulübü de anavatanı olan liseye sahip çıkar."

"Garry Rodrigues'in transferinden 5 milyon euro alacağımız var. Sattığımız kulüp 'Adam bir yere gidecek, para gelecek, vereceğiz' dedi. Adam bir yere gitti, hani para? Hala Rodrigues'in parasını alamadık."

