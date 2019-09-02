Taylan Antalyalı resmen Galatasaray'da
Yabancı futbolcu transferlerini arka arkaya açıklayan Galatasaray transferin son gününde bu kez bir Türk futbolcuyu bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Taylan Antalyalı için anlaşma sağladı.
Yabancı futbolcu transferlerini arka arkaya açıklayan Galatasaray transferin son gününde bu kez bir Türk futbolcuyu bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Taylan Antalyalı'yı KAP'a bildirdi.
Yaz transfer döneminin son saatlerini de yoğun geçiren Galatsaray, bir transferde daha sona geldi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Erzurumspor'da olan Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?
Orta sahada görev alan Taylan Antalyalı 8 Ocak 1995'te dünyaya geldi. Futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Taylan Antalyalı 2014'te Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı 17 Ağustos 2017'de Gençlerbirliği'nde BB Erzurum'a imza attı.
BB Erzurumspor formasıyla 68 maça çıkan Taylan Antalyalı 10 gol atıp 7 asist yaptı.
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