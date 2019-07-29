29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Christian Luyindama Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli

G.Saray transferi resmen açıkladı! İşte bonservis bedeli
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019

Kulübü, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den kiraladığı 'nın satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun 5 milyon 'luk satın alma bedelinin Belçika kulübüne ödendiğini duyurdu. , Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını kaydederken, oyuncunun 3 sezon boyunca senelik 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

GALATASARAY'DAN LUYINDAMA PAYLAŞIMI

Galatasaray, bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Kongolu stoper 'nın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu:

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