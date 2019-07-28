28 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Emre Mor’a Beşiktaş kesiği

Emre Mor’a Beşiktaş kesiği
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.07.2019

'le bir araya gelen Abdurrahim Albayrak, Emre Mor konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin 'yla görüşüp "Beni 'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi.

'le bir araya gelen Abdurrahim Albayrak, Emre Mor konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin 'yla görüşüp "Beni 'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi. Bu arada La Gazzetta dello Sport, '21 yaşında başlamadan biten bir hikaye' diye Emre Mor'u kaleme aldı.

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