Emre Mor’a Beşiktaş kesiği

Fatih Terim'le bir araya gelen Abdurrahim Albayrak, Emre Mor konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin Abdullah Avcı'yla görüşüp "Beni Beşiktaş'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi.

Fatih Terim'le bir araya gelen Abdurrahim Albayrak, Emre Mor konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin Abdullah Avcı'yla görüşüp "Beni Beşiktaş'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi. Bu arada La Gazzetta dello Sport, '21 yaşında başlamadan biten bir hikaye' diye Emre Mor'u kaleme aldı.