CANLI | Galatasaray - Bordeaux

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Bordeaux ile özel maçta karşılaşıyor.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya geliyor.



GALATASARAY - BORDEAUX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux ile özel maçta karşılaşıyor. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, TSİ 17.30'da başladı. Karşılaşma Smartspor'dan naklen yayınlanıyor.



İLK 11'LER:

GALATASARAY: Okan; Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo; Donk, Atalay, Adem, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz; Ryan Babel.

BORDEAUX: Benoit Costil, Enock Kwateng, Mexer, Pablo, Maxime Poundje, Otavio, Yacine Adli, Aurelien Tchouameni, Hwang Ui-Jo, Jimmy Briand, Nicolas De Preville.







BORDEAUX İLE 6. RANDEVU

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

CİMBOM İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE



Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.